Antgalis langams
Langų antgalis labai lengvam ir giliam stiklo, langų ar veidrodžių valymui garų valytuvu.
Su antgaliu langams stiklo paviršius galima lengvai nuvalyti garų valytuvu nepaliekant jokių dryžių. Tai praplečia ne tik Kärcher garo valytuvų taikymo sritį, bet ir užtikrina žvilgančius langus ir veidrodžius.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės valymo briauna
- Stiklo, langų, veidrodžių valymas be ruoželių ir optimalus nešvarumų pašalinimas.
Garų angos purkštuke
- Stiklo pagindas apipurškiamas garais, o tai padeda optimaliai pašalinti nešvarumus.
Mažo ir lengvo dizaino
- Paprastas valdymas giluminio valymo rezultatams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|255 x 43 x 130
Suderinami įrenginiai
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit (white)
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white)
- SC2 + Grindų šluostės (2 vnt)
- SC3 + Nukalkinimo kasetė
- SI 4 EasyFix Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white)
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai
Priedai
Antgalis langams atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.