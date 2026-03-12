Antgalis parketui VC 6 / DS
Kärcher parketo antgalis su minkštais šereliais švelniai išvalo parketą ir kitas jautrias kietas grindis.
Parketo antgalis su minkštais šereliais ypač atsargiai valo kietas grindis, tokias kaip parketas ir laminatas, taip pat kamštinę medžiagą, PVC, linoleumą ir plyteles.
Savybės ir privalumai
Tinka Kärche dulkių siurbliams ir dulkių siurbliams su vandens filtru
Švelnus šepetys, pagamintas iš natūralių šerių (arklio šerių)
- Minkštas ir švelnus valymas, nebraižant.
Lanksti jungtis
- Puikus manevringumas,lengva valdyti ir išsiurbti po baldais
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|301 x 175 x 54
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Jautrūs paviršiai