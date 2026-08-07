Antgalis putoms DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
DUO Advanced 1 putų antgalis su dviejų litrų plovimo priemonės talpa ir tiesioginio perjungimo į aukšto slėgio valymo rėžimą funkcija. Tinka Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių debitas nuo 400 iki 600 l/val.
Tvirtas korpusas, pagamintas iš ilgaamžio ekologiško nikelio danga, naujoviškas DUO Advanced 1 putų antgalis pritaikytas valyti aukštu slėgiu, naudojant intensyvaus poveikio valymo priemones. Tinka Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių debitas yra nuo 400 iki 600 l/h, putų antgalis leidžia patogiai reguliuoti aukšto slėgio srovę. Be to, pistoletas turi dviejų litrų, ergonomišką ir tvirtą talpą plovimo priemonei su papildoma rankena ir patogią pildymo angą. Be to, DUO Advanced 1 putų purškimo kampas gali būti lanksčiai reguliuojamas tikslus ploviklio dozavimas atliekamas trimis etapais, tiksliai taip, kaip reikia. Integruota sklendė veiksmingai apsaugo nuo netyčinio ploviklio dozavimo reguliavimo.
Savybės ir privalumai
Galimybė keisti valymo priemones, aukšto slėgio valymo metu.Sutaupoma laiko, nes nereikia keisti purkštuvo ar priedo.
Ergonomiška, dviejų litrų talpa plovimo priemonėmsSuteikia galimybę be vargo atlikti ilgas valymo užduotis.
Valymo priemonės dozavimas su integruota sklendePalengvina tikslų, trijų pakopų valymo priemonių dozavimą. Optimaliai putų kokybei užtikrinti. Apsaugo nuo galimo valymo priemonių perdozavimo.
Pagrindas su patvaria nikelio danga
- Itin tvirtas ir smūgiams atsparus dizainas.
- Jei reikia, palengvina intensyvaus poveikio valymo priemonių naudojimą.
Lankstus purškimo kampo nustatymas
- Labai tikslaus paskirstymo putų srovė.
- Leidžia saugiai dirbti ilgesniais intervalais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|400 - 600
|Antgalio dydis (mm)
|38
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Skiedimas (%)
|1 - 2 - 4
|Rezervuaro talpa (l)
|2
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,5
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonių ir įrenginių valymas automobilių, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
- Statybose (statybinės technikos ir įrankių valymui, pastolių ir klojinių valymui)
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