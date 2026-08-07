Antgalis putoms DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Aukšto slėgio įrenginiams be Servo Control: DUO Advanced 2 putų ietis daro įspūdį patogiu sujungimu su aukšto slėgio valymo įrenginiu ir didele net dviejų litrų valymo priemonės talpa.
DUO Advanced 2 putų antgalio dėka, Kärcher pristato puikų putų pistoleto sprendimą valant aukšto slėgio plovimo įrenginiais kurie neturi servo valdymo, kurių debitas yra nuo 700 iki 800 l/h. Putų antgalis leidžia vartotojui esant poreikiui iškarto pakeisti aukšto slėgio režimo nustaymą. Dėl tvirto korpuso, kuris padengtas aukštos kokybės nikelio danga, galima naudoti net intensyvaus poveikio valymo priemones, tvirta talpa yra net dviejų litrų, su patogia didele pildymo anga ir papildoma rankena. DUO Advanced 2 putų paskirstymo kampas gali būti lanksčiai reguliuojamas pagal poreikį, o integruota sklendė veiksmingai apsaugo nuo netikslaus trijų pakopų ploviklio dozavimo reguliavimo.
Savybės ir privalumai
Galimybė keisti valymo priemones, aukšto slėgio valymo metu.Sutaupoma laiko, nes nereikia keisti purkštuvo ar priedo.
Ergonomiška, dviejų litrų talpa plovimo priemonėmsSuteikia galimybę be vargo atlikti ilgas valymo užduotis.
Valymo priemonės dozavimas su integruota sklendePalengvina tikslų, trijų pakopų valymo priemonių dozavimą. Optimaliai putų kokybei užtikrinti. Apsaugo nuo galimo valymo priemonių perdozavimo.
Pagrindas su patvaria nikelio danga
- Itin tvirtas ir smūgiams atsparus dizainas.
- Jei reikia, palengvina intensyvaus poveikio valymo priemonių naudojimą.
Lankstus purškimo kampo nustatymas
- Labai tikslaus paskirstymo putų srovė.
- Leidžia saugiai dirbti ilgesniais intervalais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|700 - 800
|Antgalio dydis (mm)
|45
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Skiedimas (%)
|1 - 2 - 4
|Rezervuaro talpa (l)
|2
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,5
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonių ir įrenginių valymas automobilių, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
- Statybose (statybinės technikos ir įrankių valymui, pastolių ir klojinių valymui)
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Antgalis putoms DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h atsarginės dalys
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