Antgalis putoms DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Aukšto slėgio įrenginiams be Servo Control: DUO Advanced 2 putų ietis daro įspūdį patogiu sujungimu su aukšto slėgio valymo įrenginiu ir  didele  net dviejų litrų valymo priemonės talpa.

DUO Advanced 2 putų antgalio dėka, Kärcher pristato puikų putų pistoleto sprendimą valant aukšto slėgio plovimo įrenginiais kurie neturi servo valdymo, kurių debitas yra nuo 700 iki 800 l/h. Putų antgalis leidžia vartotojui esant poreikiui iškarto pakeisti aukšto slėgio režimo nustaymą. Dėl tvirto  korpuso, kuris padengtas aukštos kokybės nikelio danga, galima naudoti net intensyvaus poveikio valymo priemones, tvirta talpa yra net dviejų litrų, su patogia didele pildymo anga ir papildoma rankena. DUO Advanced 2 putų paskirstymo kampas gali būti lanksčiai reguliuojamas pagal poreikį, o integruota sklendė veiksmingai apsaugo nuo netikslaus trijų pakopų ploviklio dozavimo reguliavimo.

Savybės ir privalumai
Antgalis putoms DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h: Galimybė keisti valymo priemones, aukšto slėgio valymo metu.
Galimybė keisti valymo priemones, aukšto slėgio valymo metu.
Sutaupoma laiko, nes nereikia keisti purkštuvo ar priedo.
Antgalis putoms DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h: Ergonomiška, dviejų litrų talpa plovimo priemonėms
Ergonomiška, dviejų litrų talpa plovimo priemonėms
Suteikia galimybę be vargo atlikti ilgas valymo užduotis.
Antgalis putoms DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h: Valymo priemonės dozavimas su integruota sklende
Valymo priemonės dozavimas su integruota sklende
Palengvina tikslų, trijų pakopų valymo priemonių dozavimą. Optimaliai putų kokybei užtikrinti. Apsaugo nuo galimo valymo priemonių perdozavimo.
Pagrindas su patvaria nikelio danga
  • Itin tvirtas ir smūgiams atsparus dizainas.
  • Jei reikia, palengvina intensyvaus poveikio valymo priemonių naudojimą.
Lankstus purškimo kampo nustatymas
  • Labai tikslaus paskirstymo putų srovė.
  • Leidžia saugiai dirbti ilgesniais intervalais.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (l/h) 700 - 800
Antgalio dydis (mm) 45
Maks. slėgis (bar) 300
Skiedimas (%) 1 - 2 - 4
Rezervuaro talpa (l) 2
Temperatūra (°C) max. 60
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 1,5
Videos
Pritaikymo sritys
  • Transporto priemonių ir įrenginių valymas automobilių, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
  • Statybose (statybinės technikos ir įrankių valymui, pastolių ir klojinių valymui)
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