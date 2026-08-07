Antgalis skysčių išsiurbimui

„Kärcher“ aukšto slėgio įrenginio ir aukšto slėgio žarnos patogiam sujungimui : Galingas antgalis skysčių išsiurbimui, skirtas pritaikyti aukšto slėgio plovimo įrenginius purvo valymui.

Antgalis skysčių išsiurbimui yra tinkamas saugiam dumblo, smėlio, purvo, dumblių ir akmenėliams iki 20 mm dydžio siurbimui. Prijungus šį antgalį prie „Kärcher“ aukšto slėgio valytuvo aukšto slėgio žarnos, įrengiys gali būti naudojamas kaip purvo siurbliys. Galingas antgalis skysčių išsiurbimui pašalina purvo kiekį nuo 8 iki 18 000 litrų per valandą. Su aukšto slėgio žarnos jungtimi M 22 × 1.5. 3.6 metro ilgio įsiurbimo žarna su NW 37, kuri pritaikoma prie aukšto slėgio plovimo įrenginio, kurio purkštukų dydis ≤ 050 (įdiegta standartinė 6.415-935.0 versija). Aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių purkštukas yra 040, patartina naudoti purkštuką 6.415-934.0. Aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių antgalis 060, patartina naudoti purkštuką 6.415-936.0.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (su pakuote) (kg) 2,8
Suderinami įrenginiai