Antgalis vamzdynų vidaus valymui 065, 1x priekinė srovė, 3x30°, 16 mm
16 mm vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Įvairios srovės kryptys užtikrina ekologišką užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymą.
Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu, 16 mm skersmens. Purkštukas turi skirtingas srovių kryptis, kas užtikrina ekologišką užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymą. Trys purkštukų srovės yra nukreiptos atgal 30° kampu, o viena – į priekį. Tai leidžia purkštukui ir žarnai laisvai judėti per vamzdį. Vamzdžių valymo antgalis su R 1/8" jungtimi, skirtas prijungimui prie vamzdžių valymo žarnos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo (mm)
|16
|Antgalio dydis ( )
|65
|Srieginė jungtis
|R 1/8"