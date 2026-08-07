Antgalių rinkinys, skirtas šlapio smėliavimo priedui 060
Antgalių rinkinys su šlapio smėliavimo antgaliu ir purkštuko laikikliu (priklausomai nuo tipo). Optimaliam Kärcher šlapio smėliavimo priedo rezultatui. Tik kartu su šlapio smėliavimo priedu 4.762-010/-022.
Šis antgalių rinkinys pagerina "Kärcher" šlapio smėliavimo antgalio našumą. Sudarytas iš šlapio smėliavimo antgalio ir purkštuko laikiklio. Tik kartu su šlapio smėliavimo priedu 4.762-010/-022.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
Antgalių rinkinys, skirtas šlapio smėliavimo priedui 060 atsarginės dalys
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