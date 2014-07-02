Antgalių rinkinys šlapio smėliavimo priedui 035
Antgalių rinkinys su šlapio smėliavimo antgaliu ir purkštuko laikikliu (priklausomai nuo tipo). Optimaliam Kärcher priedo šlapiam smėliavimui rezultatui. Tinka tik su priedu šlapiam smėliavimui 4.762-010/-022.
Šis antgalių rinkinys pagerina "Kärcher" šlapio smėliavimo antgalio našumą. Sudarytas iš šlapio smėliavimo antgalio ir purkštuko laikiklio. Tik kartu su šlapio smėliavimo priedu 4.762-010/-022.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
Antgalių rinkinys šlapio smėliavimo priedui 035 atsarginės dalys
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