Anti-Twist Adapteris
Adapteris nuo kilpų susidarymo neleidžia susidaryti kilpoms aukšto slėgio žarnose ir užtikrina kokybišką darbą. Visoms aukšto slėgio žarnoms su greito sujungimo „Quick Connect“ adapteriu ant pistoleto.
Naudodami Kärcher adapterį nuo kilpų susidarymo su aukšto slėgio plovimo įrenginiu, galėsite mėgautis didesne judėjimo laisve ir patogumu. Išvenkite varginančių aukšto slėgio žarnos kilpų už kurių galima užkliūti dirbant ar kurios kelia rūpesčių sandėliuojant žarnas. Paprasčiausiai pasukite adapterį rankiniu būdu, kad nesunkiai pašalintumėte kilpas. Adapterį galima lengvai ir greitai pajungti prie aukšto slėgio žarnos. Jis suderinamas su visomis aukšto slėgio žarnomis su greito sujungimo „Quick Connect“ adapteriu ant pistoleto. Žalvario panaudojimas užtikrinta sukimosi funkciją. Tinka visiems K 4 – K 7 klasės prietaisams.
Savybės ir privalumai
Greitosios jungties adapteris
- Aukšto slėgio žarnoms su „Quick Connect“ adapteriu ant purškimo pistoleto.
Anti-twist sistema
- Aukšto slėgio žarnos kilpas galima pašalinti pasukus adapterį.
Pagaminta iš žalvario
- Patikima sukimosi funkcija dėka žalvario.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|137 x 26 x 26
Videos
