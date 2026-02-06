Apmušalų plovimo antgalis
Apmušalų plovimo antgalis, skirtas plaunantiems siurbliams, yra idealus priedas, su kuriuo lengvai atliksite giluminį minkštų baldų, automobilių sėdynių valymą ir pašalinsite nuo kilimų dėmes.
Patogus apmušalų plovimo antgalis, skirtas plaunantiems siurbliams, nustebins dar didesne valymo galia. Dėl ergonomiško dizaino dirbti tampa lengva ir patogu. Antgalis puikiai tinka minkštiems baldams, kilimams, automobilių sėdynėms ir daugeliui kitų tekstilinių paviršių valyti giluminiu būdu. Kompaktiško apmušalų plovimo antgalio darbinis plotis yra 88 mm. Jo permatomas apžvalgos langelis labai praktiškas, nes darbo metu galima stebėti valymo procesą. Antgalį galima naudoti kaip priedą su visais „Kärcher“ plaunančiais siurbliais, priklausančiais SE 4, SE 5 ir SE 6 įrenginių serijoms.
Savybės ir privalumai
Tinka visiems „Kärcher“ drėgno valymo siurbliams SE 4, SE 5 ir SE 6 įrenginiams.
Purškimo funkcijaSkirtas kruopščiam minkštų baldų, kilimų, automobilių sėdynių ir daugelio kitų tekstilės paviršių valymui.
Permatomas stebėjimo langasLeidžia nuolat kontroliuoti valymo procesą darbo metu.
Pasiteisinusi Kärcher purškimo ištraukimo technologija
- Optimaliems valymo rezultatams pasiekti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Darbinis plotis (mm)
|88
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|88 x 74 x 141
Pritaikymo sritys
- Minkšti baldai
- Automobilių sėdynės
- Sodo/terasos/balkono baldai