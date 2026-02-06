Apmušalų plovimo antgalis

Apmušalų plovimo antgalis, skirtas plaunantiems siurbliams, yra idealus priedas, su kuriuo lengvai atliksite giluminį minkštų baldų, automobilių sėdynių valymą ir pašalinsite nuo kilimų dėmes.

Patogus apmušalų plovimo antgalis, skirtas plaunantiems siurbliams, nustebins dar didesne valymo galia. Dėl ergonomiško dizaino dirbti tampa lengva ir patogu. Antgalis puikiai tinka minkštiems baldams, kilimams, automobilių sėdynėms ir daugeliui kitų tekstilinių paviršių valyti giluminiu būdu. Kompaktiško apmušalų plovimo antgalio darbinis plotis yra 88 mm. Jo permatomas apžvalgos langelis labai praktiškas, nes darbo metu galima stebėti valymo procesą. Antgalį galima naudoti kaip priedą su visais „Kärcher“ plaunančiais siurbliais, priklausančiais SE 4, SE 5 ir SE 6 įrenginių serijoms.

Savybės ir privalumai
Apmušalų plovimo antgalis: Tinka visiems „Kärcher“ drėgno valymo siurbliams SE 4, SE 5 ir SE 6 įrenginiams.
Apmušalų plovimo antgalis: Purškimo funkcija
Skirtas kruopščiam minkštų baldų, kilimų, automobilių sėdynių ir daugelio kitų tekstilės paviršių valymui.
Apmušalų plovimo antgalis: Permatomas stebėjimo langas
Leidžia nuolat kontroliuoti valymo procesą darbo metu.
Pasiteisinusi Kärcher purškimo ištraukimo technologija
  • Optimaliems valymo rezultatams pasiekti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Standartinis nominalus diametras (mm) 35
Darbinis plotis (mm) 88
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 88 x 74 x 141
Pritaikymo sritys
  • Minkšti baldai
  • Automobilių sėdynės
  • Sodo/terasos/balkono baldai