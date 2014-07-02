Apmušalų plovimo antgalis
Rankinis antgalis drėgno valymo vakuuminiams siurbliams. Idealiai tinka giliam baldų apmušalų, pavyzdžiui, fotelių, sofų, kušečių ir automobilių sėdynių valymui. Darbinis plotis - 110 mm. Tinka naudoti su SE 3001, SE 4001 ir SE 4002 modeliais.
Savybės ir privalumai
Purškimo funkcija
- Giluminių pluoštų valymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|153 x 113 x 75
Pritaikymo sritys
- Apmušalai