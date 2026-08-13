Apsauga nuo purslų L2P
Reguliuojama apsauga nuo purslų, skirta valymo darbams su sauso ledo sistemomis, kai naudojamas procesas "Skystis į granules".
Naudinga apsauga nuo purslų patikimai sulaiko nešvarumus, kurie nusiplauna valant sausuoju ledu, ir apsaugo naudotoją. Jis paprasčiausiai prijungiamas prie sauso ledo valymo antgalio, o dėl išmanios konstrukcijos lengvai ir greitai pritaikomas prie naudojamo antgalio dydžio ir valomo paviršiaus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1