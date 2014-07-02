Apsauga nuo sausos siurblio eigos
Apsauga nuo sausos siurblio eigos, apsauganti sodo siurblius, panardinamus siurblius ir aukšto slėgio siurblius nuo sugadinimo. Plūdinis jungiklis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį ir apsaugo jį nuo sausos eigos.
Apsauga nuo sausos siurblio eigos. Plūdinis jungiklis automatiškai įjungia ir sustabdo siurblį ir apsaugo nuo sausos eigos. Ji patikimai apsaugo sodo siurblius, panardinamus siurblius ir panardinamus aukšto slėgio siurblius nuo sugadinimo. Apsauga nuo sausos eigos su 1" jungimo sriegiu (33,3 mm).
Savybės ir privalumai
Apsauga nuo sausos eigos
- Jei vanduo neteka per siurblį, pvz.kai vandens rezervuaras yra tuščias, siurblys išsijungia automatiškai, apsaugodamas jį nuo gedimų.
- Ypač tinkamas pagalbiniams siurbliams, kad būtų galima automatiškai stebėti vandens rezervuarą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|0,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|135 x 100 x 197
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus