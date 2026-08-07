Apsauga nuo taškymosi
Permatoma mobilaus plovimo įrenginio apsauga nuo purslų apsaugo vartotojus ir jų aplinką nuo purškiamo vandens. Yra lengvai sandėliuojama ją sulankstant (keturiais žingsniais).
Gera matyti kaip vandens lašeliai nukrenta nuo ką tik nuplauto dviračio ir viskas vėl spindi kaip nauja. Tačiau ne taip gera, sušlapti atliekant plovimo darbus. Norint to išvengti, galima įsigyti patikimą apsaugą nuo vandens taškymosi, skirtą išskirtiniam mobiliam plovimo įrenginiui OC 3 ir visiems vėlesniems modeliams. Ši apsauga specialiai apsaugo naudotoją ir jo aplinką nuo nepageidaujamų purslų. Jo permatomas paviršius užtikrina geresnį matomumą. Jį galima greitai ir paprastai sujungti su purkštuvu, taip pat galima prijungti prie esamo plokščio ar smulkaus purškimo antgalio. Po naudojimo lanksti apsauga nuo taškymosi pašalinama. Ją galima keliais judesiais tvarkingai sudėti į pavyzdžiui priedų dėžę. Ši apsauga nuo taškymosi nesuderinama su K 2– K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Apsauga nuo taškymosi
- Patikimai apsaugo nuo vandens purslų.
Skaidri medžiaga
- Patobulintas valdymas valant.
Du dirželiai
- Užtikrina paprastą apsaugos nuo taškymosi ir purkštuvo sujungimą.
Galima sudėti per keturis etapus
- Gali būti laikoma priedų dėžutėje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|136 x 100 x 100
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Vežimėliai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Avalynė / specializuoti batai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Tinklelis nuo uodų