Apvalių šepečių rinkinys
Keturių skirtingų spalvų apvalių šepečių rinkinys, naudojamas įvairiems darbams.
Praktiškas keturių skirtingų spalvų apvalių šepečių rinkinys, naudojamas įvairiems darbams. Skirtingų spalvų šepečiai naudojami skirtingiems darbams. Įvairių spalvų šepečius galima naudoti voniose, virtuvėse ir kt. Lankstūs garų šepečiai idealiai tinka buitiniams darbams atlikti. Šepečius galima naudoti su: SV 1902 ir SV 1802.
Savybės ir privalumai
4 skirtingos spalvos
- Higieniškas darbas įvairiose taikymo srityse (sanitarinėje zonoje, virtuvėje, furnitūroje ir kt.)
Aukštos kokybės šerelių sudėtis
- Lengvas įsisenėjusio purvo pašalinimas
- Ilgas šerių nusidėvėjimo laikas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|30 x 30 x 40
Pritaikymo sritys
- Vonios kambarys
- Vandens čiaupai
- Kanalizacijos vamzdžių valymui
- Prastuvai / kriauklės
- WC
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Virtuvių paviršiai