Apvalių šepečių rinkinys
Praktiškas dviejų spalvų apvalių šepečių rinkinys.
Praktiškas dviejų spalvų apvalių šepečių rinkinys, naudojamas įvairiems darbams. Skirtingų spalvų šepečiai naudojami skirtingiems darbams. Įvairių spalvų šepečius galima naudoti voniose, virtuvėse ir kt. Lankstūs garų šepečiai idealiai tinka buitiniams darbams atlikti.
Savybės ir privalumai
2 skirtingos spalvos (juoda, raudona)
- Higieniškas darbas įvairiose taikymo srityse (sanitarinėje zonoje, virtuvėje, furnitūroje ir kt.)
Aukštos kokybės šerelių sudėtis
- Lengvas įsisenėjusio purvo pašalinimas
- Ilgas šerių nusidėvėjimo laikas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|26 x 26 x 40
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Pritaikymo sritys
- Virtuvių paviršiai
- Kanalizacijos vamzdžių valymui
- Prastuvai / kriauklės
- Vandens čiaupai
- WC
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Vonios kambarys