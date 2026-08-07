Apvalių šepetėlių rinkinys
Praktiškų apvalių šepetėlių rinkinys su dviem juodais ir dviem geltonais šepetėliais - puikiai tinka skirtingoms užduotims.
Apvalių šepetėlių rinkinys su dviem geltonais ir dviem juodais šepetėliais. Puikiai tinka naudoti skirtingoms užduotims, pavyzdžiui, vieną spalvą naudoti vonioje, o kitą - virtuvėje. Lankstūs šereliai kartu su gaunamais garais iš įrenginio, patikimai ir lengvai padeda susidoroti su praktiškai kiekviena valymo užduotimi.
Savybės ir privalumai
Dvi skirtingos spalvos (juoda ir geltona)
- Higieniškas darbas įvairioms valymo patalpoms (sanitarinės patalpos, virtuvė ir kt.).
Aukštos kokybės šerelių sudėtis
- Lengvai pašalina įsisenėjusį purvą.
- Ilgesnis tarnavimo laikas dėl lėtesnio šerelių nusidėvėjimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|40 x 26 x 26
Suderinami įrenginiai
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit (white)
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white)
- SC2 + Grindų šluostės (2 vnt)
- SC3 + Nukalkinimo kasetė
- SI 4 EasyFix Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white)
Pritaikymo sritys
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Kanalizacijos vamzdžių valymui
- Prastuvai / kriauklės
- Virtuvių paviršiai
- Vandens čiaupai
- WC
- Vonios kambarys