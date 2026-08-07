Apvalių šepetėlių rinkinys

Praktiškų apvalių šepetėlių rinkinys su dviem juodais ir dviem geltonais šepetėliais - puikiai tinka skirtingoms užduotims.

Apvalių šepetėlių rinkinys su dviem geltonais ir dviem juodais šepetėliais. Puikiai tinka naudoti skirtingoms užduotims, pavyzdžiui, vieną spalvą naudoti vonioje, o kitą - virtuvėje. Lankstūs šereliai kartu su gaunamais garais iš įrenginio, patikimai ir lengvai padeda susidoroti su praktiškai kiekviena valymo užduotimi.

Savybės ir privalumai
Dvi skirtingos spalvos (juoda ir geltona)
  • Higieniškas darbas įvairioms valymo patalpoms (sanitarinės patalpos, virtuvė ir kt.).
Aukštos kokybės šerelių sudėtis
  • Lengvai pašalina įsisenėjusį purvą.
  • Ilgesnis tarnavimo laikas dėl lėtesnio šerelių nusidėvėjimo.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 40 x 26 x 26
Pritaikymo sritys
  • Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
  • Kanalizacijos vamzdžių valymui
  • Prastuvai / kriauklės
  • Virtuvių paviršiai
  • Vandens čiaupai
  • WC
  • Vonios kambarys