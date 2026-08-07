Apvalių šepetėlių rinkinys
Su specialiu šepetėlių rinkiniu greitai ir lengvai pašalinsite net įsisenėjusius riebalus, apnašas ir kitus užteršimus, nepalikdami jokių likučių. Ypač tinka naudoti orkaitės grotelių ar kepsninių valymui.
Komplektą sudaro du šepetėliai su žalvariniais šereliais ir du didesnio našumo šepetėliai. Dėl įspūdingos valymo galios šis komplektas puikiai papildys kitų kasdieniams darbams skirtų apvalių šepetėlių kolekciją. Atsparūs, ypač lėtai besidėvintys šereliai padeda lengvai pašalinti įsisenėjusius nešvarumus ir sukietėjusį purvą – pavyzdžiui, nuo orkaičių lentynų ar kepsninių grotelių. Šereliai itin ilgaamžiai, todėl šiuos apvalius šepetėlius naudosite kur kas ilgiau nei kitus garų valytuvų šepečius. Idealiai tinka naudoti ant įbrėžimams atsparių paviršių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|26 x 26 x 40
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kepsninės
- Orkaitė
- Įsisenėjęs purvas