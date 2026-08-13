Apvalus antgalis, ilgas, L2P Ø4mm
Kärcher sauso ledo valymo sistemoms skirtas ilgas apvalus purkštukas. Skirtas abrazyviniams darbams: įsisenėjusioms nešvarumams, dažams, alyvai ar suodžiams šalinti. Su greito keitimo sistema
Ilgas apvalus antgalis gali būti naudojamas veiksmingai valyti komponentus, liejimo formas arba robotus vejapjoves su sauso ledo sistemomis. Iš tvirto nerūdijančiojo plieno ir aliuminio pagamintas antgalis idealiai tinka abrazyviniams ir detaliems darbams, be vargo pašalina net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus, susidariusias dėl alyvos, tepalų ir suodžių. Dėl integruotos greito keitimo sistemos antgalį galima greitai ir patogiai pakeisti.
Savybės ir privalumai
Ilgas, abrazyvus srovės kontūras
- Dėl aukšto našumo be vargo pašalinamos ir labai įsisenėjusios nuosėdos.
- Labai mažas suspausto oro ir CO2 suvartojimas.
Greito perjungimo sistema
- Itin lengva valdyti ir platus nustatymų spektras
Tvirtas, ilgalaamžis dizainas
- Aukštos kokybės dizainas pagamintas iš nerūdijančio plieno ir aliuminio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|237 x 22 x 22
Pritaikymo sritys
- Liejimo formų ir įrankių valymui.
- Valymo mašinoms, variklio komponentams, pelėsio, sandarintiems paviršiams
- Dažams nuo mašinų komponentų nuvalyti
- Sodo įrankių ir vejos pjovimo robotų valymui