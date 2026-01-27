Atsarginiai purkštukai

Aukštos kokybės, keičiami purkštukai visiems T-Racer paviršiaus valytuvams (išskyrus T 350) nuo T 2 iki K 7, latakų valymo įrenginiui PC 20, skirtam K 3 – K 7, taip pat važiuoklės valytuvui, skirtam K 2 – K 5.

Aukštos kokybės keičiamieji purkštukai, skirti greitai ir lengvai pakeisti purkštukus. Turinys: trys poros purkštukų, skirtų skirtingoms slėgio plovimo įrenginių veikimo klasėms, vienas galios purkštukas kampams ir briaunoms valyti skirtas paviršiaus valytuvams T 400, T 450 ir T 550 ir du tvirtinimo spaustukai. Pakaitiniai purkštukai tinka šiems priedams: T-Racer paviršiaus valytuvams (išskyrus T 350) nuo T 2 iki K 7, latakų valymo įrenginiui PC 20, skirtam K 3 – K 7, taip pat važiuoklės valytuvui, skirtam K 2 – K 5.

Savybės ir privalumai
Keičiamas antgalis
  • Greitas ir lengvas senų antgalių pakeitimas.
  • Aukšta kokybė ilgam tarnavimo laikui.
Aukšto slėgio - plokščia srovė
  • Nuvalomas ir pašalinamas net įsisenėjęs purvas.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
  • Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Matmenys (I x P x A) (mm) 17 x 17 x 18