Atsarginiai purkštukai
Aukštos kokybės, keičiami purkštukai visiems T-Racer paviršiaus valytuvams (išskyrus T 350) nuo T 2 iki K 7, latakų valymo įrenginiui PC 20, skirtam K 3 – K 7, taip pat važiuoklės valytuvui, skirtam K 2 – K 5.
Aukštos kokybės keičiamieji purkštukai, skirti greitai ir lengvai pakeisti purkštukus. Turinys: trys poros purkštukų, skirtų skirtingoms slėgio plovimo įrenginių veikimo klasėms, vienas galios purkštukas kampams ir briaunoms valyti skirtas paviršiaus valytuvams T 400, T 450 ir T 550 ir du tvirtinimo spaustukai. Pakaitiniai purkštukai tinka šiems priedams: T-Racer paviršiaus valytuvams (išskyrus T 350) nuo T 2 iki K 7, latakų valymo įrenginiui PC 20, skirtam K 3 – K 7, taip pat važiuoklės valytuvui, skirtam K 2 – K 5.
Savybės ir privalumai
Keičiamas antgalis
- Greitas ir lengvas senų antgalių pakeitimas.
- Aukšta kokybė ilgam tarnavimo laikui.
Aukšto slėgio - plokščia srovė
- Nuvalomas ir pašalinamas net įsisenėjęs purvas.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
- Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|17 x 17 x 18