Augintinių plovimo šepetys

Plaunamasis šepetys skirtas švelniam augintinių, ypač šunų, valymui ir priežiūrai. Tiesiog pritvirtinkite prie OC 3 slėginio plovimo įrenginio, kad valymas būtų veiksmingas. Išvalykite kailį vos keliais paprastais veiksmais!

Daugiau jokių purvinų letenų – prie visų OC 3 prietaisų pridedamas naminių gyvūnų valymo šepetys valo greitai, kruopščiai ir švelniai. Idealiai tinka po pasivaikščiojimo su šunimi blogu oru – prieš sėdant į automobilį arba grįžus namo. Nesvarbu, ar plaunate tik purvinas augintinio letenas, ar valote visą jo kailį, šepetys su lanksčiais silikoniniais šereliais ne tik patogiai bet ir ypač veiksmingai pašalins nešvarumus. Norėdami naudoti šepetį prijunkite jį tiesiai prie OC 3 paleidimo pistoleto. Nuspaudus pistoletą, per šepetį pradeda tekėti vanduo. Švelni mažo slėgio vandens srovė (panašiai kaip iš čiaupo) ir mechaninis šerelių poveikis užtikrina išskirtinę valymo galią ir masažo efektą, kuris patinka daugeliui augintinių. Nešvarumai iš karto pašalinama ir nuplaunami. Vanduo naudojamas labai taupiai, todėl tausojamas akumuliatorius ir jį galima naudoti pakankamai ilgai.

Savybės ir privalumai
Augintinių plovimo šepetys: Lankstūs šereliai
Lankstūs šereliai
Švelniai ir kruopščiai pašalina nešvarumus ir suteikia malonų masažo pojūtį.
Augintinių plovimo šepetys: Švelni srovė
Švelni srovė
Skirtas kruopščiam augintinių, ypač šunų, valymui ir švelniai priežiūrai. Kompleksinis valymo poveikis - purvas pašalinamas ir iš karto nuplaunamas.
Augintinių plovimo šepetys: Montuojamas ant paleidimo pistoleto
Montuojamas ant paleidimo pistoleto
Lengvas surinkimas ir paprastas valdymas viena ranka.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 68 x 90 x 85
Pritaikymo sritys
  • Gyvūnai / Šunys