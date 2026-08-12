Augintinių plovimo šepetys
Plaunamasis šepetys skirtas švelniam augintinių, ypač šunų, valymui ir priežiūrai. Tiesiog pritvirtinkite prie OC 3 slėginio plovimo įrenginio, kad valymas būtų veiksmingas. Išvalykite kailį vos keliais paprastais veiksmais!
Daugiau jokių purvinų letenų – prie visų OC 3 prietaisų pridedamas naminių gyvūnų valymo šepetys valo greitai, kruopščiai ir švelniai. Idealiai tinka po pasivaikščiojimo su šunimi blogu oru – prieš sėdant į automobilį arba grįžus namo. Nesvarbu, ar plaunate tik purvinas augintinio letenas, ar valote visą jo kailį, šepetys su lanksčiais silikoniniais šereliais ne tik patogiai bet ir ypač veiksmingai pašalins nešvarumus. Norėdami naudoti šepetį prijunkite jį tiesiai prie OC 3 paleidimo pistoleto. Nuspaudus pistoletą, per šepetį pradeda tekėti vanduo. Švelni mažo slėgio vandens srovė (panašiai kaip iš čiaupo) ir mechaninis šerelių poveikis užtikrina išskirtinę valymo galią ir masažo efektą, kuris patinka daugeliui augintinių. Nešvarumai iš karto pašalinama ir nuplaunami. Vanduo naudojamas labai taupiai, todėl tausojamas akumuliatorius ir jį galima naudoti pakankamai ilgai.
Savybės ir privalumai
Lankstūs šereliaiŠvelniai ir kruopščiai pašalina nešvarumus ir suteikia malonų masažo pojūtį.
Švelni srovėSkirtas kruopščiam augintinių, ypač šunų, valymui ir švelniai priežiūrai. Kompleksinis valymo poveikis - purvas pašalinamas ir iš karto nuplaunamas.
Montuojamas ant paleidimo pistoletoLengvas surinkimas ir paprastas valdymas viena ranka.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|68 x 90 x 85
Pritaikymo sritys
- Gyvūnai / Šunys