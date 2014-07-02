Aukščiausios klasės aukšto slėgio pistoletas
Aukščiausios klasės purškimo pistoletai su optimaliu srautu. Nedideli slėgio nuostoliai, esant iki 2500 l / h vandens srautui. Tvirtumas ir ilgaamžiškumas profesionaliam naudojimui. Maistui saugios ir sūriam vandeniui atsparios medžiagos užtikrina geriausias sąlygas, leidžiančias naudoti įrenginį maisto sektoriuje ir pramonėje. Jungtis HP žarnoms M 22 × 1,5.
Tvirtas ir ilgaamžis aukščiausios klasės pistoletas, pagamintas iš maistui saugių ir jūros vandeniui atsparių medžiagų. Idealiai tinka profesionaliam naudojimui, pvz. maisto pramonėje. Su optimizuotu srautu, mažinančiu slėgį, kai vandens srautas yra iki 2500 l / h. Aukšto slėgio žarnų jungtis M 22 x 1,5.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1