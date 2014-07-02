Aukščiausios klasės aukšto slėgio pistoletas maisto pramonei
Aukščiausios klasės purškimo pistoletas su optimaliu srautu. Maži slėgio nuostoliai, net kai vandens srautas yra iki 2500 l / h. Patvarumas ir ilgaamžiškumas profesionaliam naudojimui. Maistui saugios ir vandeniui atsparios medžiagos užtikrina geriausias sąlygas įrenginio naudojimui maisto pramonėje ir komerciniam naudojimui. Jungtis HD žarnoms M 22 x 1,5.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1