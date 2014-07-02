Aukščiausios klasės aukšto slėgio pistoletas maisto pramonei

Aukščiausios klasės purškimo pistoletas su optimaliu srautu. Maži slėgio nuostoliai, net kai vandens srautas yra iki 2500 l / h. Patvarumas ir ilgaamžiškumas profesionaliam naudojimui. Maistui saugios ir vandeniui atsparios medžiagos užtikrina geriausias sąlygas įrenginio naudojimui maisto pramonėje ir komerciniam naudojimui. Jungtis HD žarnoms M 22 x 1,5.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 300
Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Spalva Antracitas
Svoris (su pakuote) (kg) 1