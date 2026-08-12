Aukščiausios klasės HD aukšto slėgio pistoletas
Tvirtas, patvarus aukščiausios klasės pistoletas, skirtas naudoti pramonėje ir maisto pramonėje. Labai maži slėgio nuostoliai - net esant vandens kiekiui iki 2500 l / h.
Dėl maistui tinkamų ir jūros vandeniui atsparių medžiagų - idealiai tinka profesionaliam naudojimui maisto pramonėje ir pramonėje. Aukščiausios klasės purškimo pistoletas užtikrina ypač mažą slėgio nuostolį - net esant labai dideliam vandens kiekiui iki 2500 litrų per valandą. Labai tvirta ir patvari, su naujomis, novatoriškomis, taupančiomis laiką ir tvirtomis EASY! Lock jungtimis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9