Aukščiausios klasės HD aukšto slėgio pistoletas

Tvirtas, patvarus aukščiausios klasės pistoletas, skirtas naudoti pramonėje ir maisto pramonėje. Labai maži slėgio nuostoliai - net esant vandens kiekiui iki 2500 l / h.

Dėl maistui tinkamų ir jūros vandeniui atsparių medžiagų - idealiai tinka profesionaliam naudojimui maisto pramonėje ir pramonėje. Aukščiausios klasės purškimo pistoletas užtikrina ypač mažą slėgio nuostolį - net esant labai dideliam vandens kiekiui iki 2500 litrų per valandą. Labai tvirta ir patvari, su naujomis, novatoriškomis, taupančiomis laiką ir tvirtomis EASY! Lock jungtimis.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 300
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9