Aukšto slėgio prailginimo žarna, 10 m ilgio, K2 - K7
10 m ilgio aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą naudojant su slėginiais purkštuvais. Tiesiog prijunkite ją tarp slėginio purkštuvo ir žarnos, kad Jums būtų lengviau dirbti. Tai tvirta DN 8 žarna, sutvirtinta tekstilinėmis juostelėmis, apsaugota nuo užsilenkimo, su itin tvirta žalvario jungtimi. Ši prailginimo žarna skirta iki 160 bar slėgiams ir iki 60 °C temperatūroms. Ją galima naudoti ir cheminėms priemonės purkšti. Galima naudoti su visais Kärcher K2 - K7 serijos buitiniais slėginiais plautuvais.
Savybės ir privalumai
10 m žarna
- Išplečia darbų galimybes, lengvas pritaikymas.
DN 8 kokybiška žarna, sutvirtinta pintu audiniu
- Ilgas tarnavimo laikas.
Apsauga nuo kilpų susidarymo
- Apsaugo žarną nuo kilpų susidarymo.
Žalvario jungtis
- Itin patvarus ir kokybiškas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|10
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|240 x 240 x 85