Aukšto slėgio prailginimo žarna, 10 m ilgio, K2 - K7

Aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą. Tai 10 m ilgio tvirta kokybiška DN 8 žarna. Sutvirtinta tekstilinėmis juostelėmis, apsaugota nuo užsilenkimo, su itin tvirta žalvario jungtimi.

10 m ilgio aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą naudojant su slėginiais purkštuvais. Tiesiog prijunkite ją tarp slėginio purkštuvo ir žarnos, kad Jums būtų lengviau dirbti. Tai tvirta DN 8 žarna, sutvirtinta tekstilinėmis juostelėmis, apsaugota nuo užsilenkimo, su itin tvirta žalvario jungtimi. Ši prailginimo žarna skirta iki 160 bar slėgiams ir iki 60 °C temperatūroms. Ją galima naudoti ir cheminėms priemonės purkšti. Galima naudoti su visais Kärcher K2 - K7 serijos buitiniais slėginiais plautuvais.

Savybės ir privalumai
10 m žarna
  • Išplečia darbų galimybes, lengvas pritaikymas.
DN 8 kokybiška žarna, sutvirtinta pintu audiniu
  • Ilgas tarnavimo laikas.
Apsauga nuo kilpų susidarymo
  • Apsaugo žarną nuo kilpų susidarymo.
Žalvario jungtis
  • Itin patvarus ir kokybiškas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (m) 10
Spalva Juoda
Svoris (kg) 1,2
Svoris (su pakuote) (kg) 1,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 240 x 240 x 85