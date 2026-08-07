Aukšto slėgio purkštukas 0°, 045
Aukšto slėgio purkštukas su stipria srove, skirtas ypač sunkiai įveikiamam purvui.
Aukšto slėgio purkštukas su stipria srove, skirtas ypač sunkiai įveikiamam purvui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Antgalio dydis ( )
|45
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Spalva
|sidabrinis
Suderinami įrenginiai
Aukšto slėgio purkštukas 0°, 045 atsarginės dalys
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