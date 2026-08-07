Aukšto slėgio purkštukas 0°, 075

Aukšto slėgio purkštukas su stipria srove, skirtas ypač sunkiai įveikiamam purvui.

Aukšto slėgio purkštukas su stipria srove, skirtas ypač sunkiai įveikiamam purvui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Antgalio dydis ( ) 75
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Spalva sidabrinis
Aukšto slėgio purkštukas 0°, 075 atsarginės dalys

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