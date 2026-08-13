Aukšto slėgio purkštukas 15°, 080

Vėduoklinės srovės purkštukas su 15° purškimo kampu, skirtas sunkiai įveikiamo purvo pašalinimui.

Vėduoklinės srovės purkštukas su 15° purškimo kampu, skirtas sunkiai įveikiamo purvo pašalinimui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Antgalio dydis ( ) 80
Kampas (°) 15
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Spalva sidabrinis
Aukšto slėgio purkštukas 15°, 080 atsarginės dalys

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