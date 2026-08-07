Aukšto slėgio purkštukas 25°, 155

Vėduoklinės srovės purkštukas su 25° purškimo kampu, tinkamas dideliems plotams ir sunkiai įveikiamo purvo ir dėmių pašalinimui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Antgalio dydis ( ) 155
Kampas (°) 25
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Spalva sidabrinis
Aukšto slėgio purkštukas 25°, 155 atsarginės dalys

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