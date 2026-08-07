Aukšto slėgio purkštukas 40°, 045
Padidintos galios purkštukas su 40° purškimo kampu ir vėduokline srove, tinkamas dideliems plotams ir jautriems paviršiams.
Padidintos galios purkštukas su 40° purškimo kampu ir vėduokline srove, tinkamas dideliems plotams ir jautriems paviršiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Antgalio dydis ( )
|45
|Kampas (°)
|40
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Spalva
|sidabrinis
Suderinami įrenginiai
Aukšto slėgio purkštukas 40°, 045 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.