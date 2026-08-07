Aukšto slėgio purkštukas 40°, 055

Padidintos galios purkštukas su 40° purškimo kampu ir vėduokline srove, tinkamas dideliems plotams ir jautriems paviršiams.

Padidintos galios purkštukas su 40° purškimo kampu ir vėduokline srove, tinkamas dideliems plotams ir jautriems paviršiams.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Antgalio dydis ( ) 55
Kampas (°) 40
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Spalva sidabrinis
Aukšto slėgio purkštukas 40°, 055 atsarginės dalys

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