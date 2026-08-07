Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

10 m ilgio aukšto slėgio žarna, DN 10, su laiką taupančiomis "EASY!Lock" sriegio jungtimis.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 10
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 220
Ilgis (m) 10
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 2,9
Suderinami įrenginiai