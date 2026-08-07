Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Aukšto slėgio žarna su "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose (ID 6), 10 m ilgio. Tinka iki 250 bar. "ANTI!Twist".

10 m aukšto slėgio žarna ("EASY!Lock") su apsauga nuo kilpų susidarymo. DN 6/155° C / 250 bar.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 6
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 250
Ilgis (m) 10
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 1,9
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock