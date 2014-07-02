Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS jungtis žarnos ritei

10 m ilgio aukšto slėgio žarna (M 22 x 1.5) su apsauga nuo kilpų susidarymo. Su patentuota rotacine AVS pistoleto jungtimi ir rankiniu sujungimu. Daugiau duomenų: DN8/155°C/315 barų

10 m aukšto slėgio žarna (M 22 x 1,5) su apsauga nuo lenkimo. Su patentuota besisukančia AVS gaiduko pistoleto jungtimi ir rankine jungtimi. Kiti duomenys: DN 8/155°C/315 bar.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 315
Ilgis (m) 10
Pajungimo sriegis 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS jungtis žarnos ritei
Svoris (su pakuote) (kg) 2,3