Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Aukšto slėgio žarna (ID 8) tinkama iki 315 bar slėgiui. Aukšto slėgio žarna su novatoriška "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, "ANTI!Twist", 10 m ilgio.

10 m aukšto slėgio žarna ("EASY!Lock") su apsauga nuo kilpų susidarymo. DN 8/155°C/315 bar.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 315
Ilgis (m) 10
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 2,5
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Suderinami įrenginiai