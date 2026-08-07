Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5
Iki 155 °C karščiui atspari aukšto slėgio žarna (DN 8), kurios ilgis 10 m. Puikiai tinka visiems Kärcher Classic serijos aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
Dešimties metrų ilgio aukšto slėgio žarna (DN 8) su tvirtais žalvariniais antgaliais ir M 22 × 1,5 sriegiu iš abiejų pusių, skirta prijungti prie pistoleto ir įrenginio. Tinka iki 315 barų slėgiui ir visiems Kärcher Classic serijos aukšto slėgio plovimo įrenginiams – taip pat karšto vandens įrenginiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|ID ( )
|ID 8
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|315
|Ilgis (m)
|10
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5