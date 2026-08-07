Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

15 m ilgio aukšto slėgio žarna, M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo ir srieginiu sujungimu abiejuose galuose. Daugiau duomenų: DN 10/155°C/220 barų