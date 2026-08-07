Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Aukšto slėgio žarna, skirta vandens kiekiui didesniam nei 1800 l/h Su įmova abiejuose pusėse. 2 x M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo.