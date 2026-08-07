Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei
Aukšto slėgio žarna (ID 6), 15 m ilgio, iki 250 bar darbiniam slėgiui. Su "ANTI!Twist" žarnos jungtimi, ritėms su AVS jungtimi. Kitame gale yra "EASY!Lock" srieginė jungtis.
15 m ilgio aukšto slėgio žarna su patentuota AVS pistoleto ar žarnos ritės jungtimi.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|ID ( )
|ID 6
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|250
|Ilgis (m)
|15
|Pajungimo sriegis
|1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,6