Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei

Aukšto slėgio žarna (ID 6), 15 m ilgio, iki 250 bar darbiniam slėgiui. Su "ANTI!Twist" žarnos jungtimi, ritėms su AVS jungtimi. Kitame gale yra "EASY!Lock" srieginė jungtis.

15 m ilgio aukšto slėgio žarna su patentuota AVS pistoleto ar žarnos ritės jungtimi.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 6
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 250
Ilgis (m) 15
Pajungimo sriegis 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei
Svoris (su pakuote) (kg) 2,6
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei