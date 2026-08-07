Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

15 m ilgio aukšto slėgio žarna, ID 8, su laiką taupančia "EASY!Lock" sriegio jungtimi.

15 m aukšto slėgio žarna ("EASY!Lock") su apsauga nuo kilpų susidarymo. 8/155°C/315 bar.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 315
Ilgis (m) 15
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 3,4
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Suderinami įrenginiai