Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei
Aukšto slėgio žarna su AVS ir "EASY!Lock" jungtimis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|ID ( )
|ID 8
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|315
|Ilgis (m)
|20
|Pajungimo sriegis
|1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,4
Suderinami įrenginiai
- Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m
- Žarnos ritė, automatinė, dažytas metalas / plastikas, 20 m
- Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno / plastiko, 20 m
- Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, su pasukamu laikikliu, 20 m
- Žarnos ritės tvirtinimo rinkinys, skirtas HD super klasės įrenginiams, 20 m