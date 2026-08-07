Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei

Aukšto slėgio žarna su AVS ir "EASY!Lock" jungtimis.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 315
Ilgis (m) 20
Pajungimo sriegis 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei
Svoris (su pakuote) (kg) 4,4
Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x AVS jungtis žarnos ritei