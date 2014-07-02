Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS jungtis žarnos ritei
20 m ilgio aukšto slėgio žarna (M 22 x 1.5) su apsauga nuo kilpų. Su patentuota rotacine AVS pistoleto jungtimi ir rankiniu sujungimu. Daugiau duomenų: DN8/155°C/315 barų
20 m aukšto slėgio žarna (M 22 x 1,5) su apsauga nuo sulenkimo. Su patentuota besisukančia AVS gaiduko pistoleto jungtimi ir rankine jungtimi. Kiti duomenys: DN 8/155°C/315 bar.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|ID ( )
|ID 8
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|315
|Ilgis (m)
|20
|Pajungimo sriegis
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS jungtis žarnos ritei
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,8