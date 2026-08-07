Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Aukšto slėgio žarna (ID 8), 20 m ilgio, su laiką taupančia ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose. Slėgis iki 315 barų.

20 m aukšto slėgio žarna ("EASY!Lock") su apsauga nuo kilpų susidarymo. DN 8/155°C/315 bar.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 315
Ilgis (m) 20
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 5,1
Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Suderinami įrenginiai
Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock atsarginės dalys

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