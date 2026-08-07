Aukšto slėgio žarna, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Naujoviškas EASY!Lock rankinis tvirtinimas varžtais. DN 8, 30 m. ilgio, ANTI!Twist, skirta slėgiui iki 315 bar.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 315
Ilgis (m) 30
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 6,3
Aukšto slėgio žarna, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Suderinami įrenginiai
Aukšto slėgio žarna, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock atsarginės dalys

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