Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

su įmovomis abiejose pusėse, M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 10/155°C/220 barų

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 10
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 220
Ilgis (m) 40
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 10,4
Suderinami įrenginiai
Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock atsarginės dalys

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