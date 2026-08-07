Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Aukšto slėgio žarna, skirta vandens kiekiui didesniam nei 1800 l/h Su įmova abiejuose pusėse. 2 x M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 12
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 210
Ilgis (m) 40
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 14,3
Suderinami įrenginiai
Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock atsarginės dalys

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