Aukšto slėgio žarna Classic, 10 m, ID 8, 315 bar, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock

Kärcher Classic serijos aukšto slėgio žarna su patogia EASY!Lock jungtimi. Tinka ir Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams su vandens pašildymu.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Ilgis (m) 10
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 3,1
Suderinami įrenginiai