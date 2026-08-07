Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela, 1,5 m ilgio, tinkama slėgiui iki 400 bar. Jungtys: M 22 × 1,5, greita ir patogi "EASY!Lock" sriegio jungtis.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 400
Ilgis (m) 1,5
Pajungimo sriegis 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,7
Suderinami įrenginiai