Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

1,5 m trumpa aukšto slėgio žarna (ID 8). Su patogia "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, tvirtam ir greitam sujungimui. Patvari, iki 400 bar slėgio.

1,5 m ilgio aukšto slėgio žarna ("EASY!Lock") su apsauga nuo kilpų susidarymo ir jungtimis abiejuose galuose. Daugiau duomenų: DN 8/155° C / 400 bar. Prijungimui prie žarnos ritės.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 400
Ilgis (m) 1,5
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,8
Suderinami įrenginiai
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock atsarginės dalys

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