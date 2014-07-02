Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

1.5 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 8, M 22 x 1.5) su apsauga nuo kilpų susidarymo ir jungtimis abiejuose galuose. Prijungimui prie žarnos ritės su jungtimi M 22 x 1.5.

1.5 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 8, M 22 x 1.5) su apsauga nuo kilpų susidarymo ir jungtimis abiejuose galuose. Prijungimui prie žarnos ritės su jungtimi M 22 x 1.5.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 8
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 400
Ilgis (m) 1,5
Pajungimo sriegis 2 x M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9