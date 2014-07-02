Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
1.5 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 8, M 22 x 1.5) su apsauga nuo kilpų susidarymo ir jungtimis abiejuose galuose. Prijungimui prie žarnos ritės su jungtimi M 22 x 1.5.
1.5 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 8, M 22 x 1.5) su apsauga nuo kilpų susidarymo ir jungtimis abiejuose galuose. Prijungimui prie žarnos ritės su jungtimi M 22 x 1.5.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|ID ( )
|ID 8
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|400
|Ilgis (m)
|1,5
|Pajungimo sriegis
|2 x M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9